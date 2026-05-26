Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 3586
  • 7

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас, защото в нея гласуват всички играчи от efbet Лига и Втора лига - българи и чужденци.

Ивайло Чочев бе избран за безспорен номер 1 при "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 г. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави пет асистенции. Любопитното е, че Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2024/2025 г. Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезон 2025/2026 професионалните футболисти определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив).

Състезателките от Женската футболна лига за 11-и пореден път избраха най- добрата футболистка за сезона. Номер едно при дамите стана спечелилата шампионска титла с отбора на Лудогорец Моника Балиова. Нейни подгласници са Полина Ръсина (НСА) и Рая Бонева (Локомотив Стара Загора).

За втора поредна година бе избран и най-добрият треньор в женското елитно първенство. Този приз спечели наставникът на Локомотив (Стара Загора) Диана Динева. Това е нейна втора награда, тъй като тя заслужи отличието и през миналия сезон 2024/2025. За нейни подгласници през сезон 2025/2026 бяха избрани Валентина Господинова (НСА) и Христос Доков (Лудогорец). Всички победители ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон 2026/2027.

Ето всички победители и подгласници в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите":

Футболист на Футболистите Сезон 2025/2026

1. Най-добър футболист: Ивайло Чочев (Лудогорец)
Подгласници: Евертон Бала (Левски) Кристиан Димитров (Левски)

2. Най-добър млад футболист:
Кристиян Балов (Славия)
Подгласници: Петко Панайотов (ЦСКА) Теодор Иванов (ЦСКА)

3. Най-добър треньор: Хулио Веласкес (Левски)
Подгласници: Христо Янев (ЦСКА) Душан Косич (Локо Пд)

4. Най-добра футболистка: Моника Балиова (Лудогорец)
Подгласници: Полина Ръсина (НСА) Рая Бонева (Локомотив СтЗ)

5. Най-добър треньор на Женското първенство: Диана Динева (Локомотив СтЗ)
Подгласници: Валентина Господинова (НСА) Христос Доков (Лудогорец)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 6460
  • 5
Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

  • 26 май 2026 | 10:47
  • 1016
  • 4
Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

  • 26 май 2026 | 10:34
  • 3769
  • 1
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 22638
  • 80
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 8510
  • 21
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 9220
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 12446
  • 71
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 4322
  • 6
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 22638
  • 80
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 7747
  • 15
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 6460
  • 5