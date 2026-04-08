Ювентус обявява новия договор на Спалети още преди мача с Аталанта

  • 8 апр 2026 | 19:29
Ювентус и Лучано Спалети са постигнали окончателна договорка за новия контракт на опитния специалист, съобщава вестник Гадзета дело Спорт в сряда. Официалното съобщение за удължаването на споразумението на треньора до лятото на 2028 година се очаква да бъде оповестено през тази седмица, преди мача в събота срещу Аталанта от Серия А.

Заплатата на сезон за италианеца по новия му договор ще бъде между 5 и 6 милиона евро, плюс бонуси.

67-годишният Лучано Спалети пое Ювентус преди близо шест месеца. Той подписа краткосрочен договор до края на сезона с опция за удължаването му с 12 месеца, в случай че успее да класира отбора за участие в Шампионска лига. "Бианконерите" се намират на пето място във временното класиране, като вече са само на точка от четвъртата позиция, заемана в момента от Комо.

Още от Футбол свят

Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

  • 8 апр 2026 | 18:23
  • 812
  • 1
Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

  • 8 апр 2026 | 17:35
  • 441
  • 0
Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

  • 8 апр 2026 | 17:35
  • 5447
  • 3
Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

  • 8 апр 2026 | 17:29
  • 1076
  • 0
Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

  • 8 апр 2026 | 17:10
  • 1173
  • 0
Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

  • 8 апр 2026 | 17:08
  • 1769
  • 0
Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

  • 8 апр 2026 | 20:41
  • 7910
  • 30
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 61624
  • 271
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 14005
  • 3
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 8 апр 2026 | 21:00
  • 311
  • 0
Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

  • 8 апр 2026 | 21:03
  • 14
  • 0
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 7269
  • 23