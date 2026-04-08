Ювентус обявява новия договор на Спалети още преди мача с Аталанта

Ювентус и Лучано Спалети са постигнали окончателна договорка за новия контракт на опитния специалист, съобщава вестник Гадзета дело Спорт в сряда. Официалното съобщение за удължаването на споразумението на треньора до лятото на 2028 година се очаква да бъде оповестено през тази седмица, преди мача в събота срещу Аталанта от Серия А.

Заплатата на сезон за италианеца по новия му договор ще бъде между 5 и 6 милиона евро, плюс бонуси.

67-годишният Лучано Спалети пое Ювентус преди близо шест месеца. Той подписа краткосрочен договор до края на сезона с опция за удължаването му с 12 месеца, в случай че успее да класира отбора за участие в Шампионска лига. "Бианконерите" се намират на пето място във временното класиране, като вече са само на точка от четвъртата позиция, заемана в момента от Комо.