Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1407
  • 0

Отборите на Ювентус и Дженоа играят при резултат 1:0 на „Алианц Стейдиъм“ в двубоя помежду си от 31-вия кръг на Серия "А". Бремер отбеляза попадението още в четвъртата минута на мача.

Лучано Спалети е предприел само една промяна сред титулярите си след ремито 1:1 със Сасуоло, като тя е на върха на атаката, където Жереми Бога е заменен от Джонатан Дейвид. Зад него действа триото Франсиско Консейсао, Уестън Маккени и Кенан Йълдъз. Гостите пък са подредени в 3-4-2-1 с централен нападател Лоренцо Коломбо, на когото помагат Жуниор Месиас и Витиня.

„Бианконерите“ откриха резултата още при първата си възможност, като това стана в четвъртата минута. Тогава Кефрен Тюрам, Лойд Кели и Бремер последователно играха с глава, като бразилецът успя да прати топката в мрежата. В следващите минути Йълдъз и Тюрам се опитаха да увеличат преднината, но първият удар беше уловен, а вторият се оказа неточен.

ЮВЕНТУС - ДЖЕНОА 1:0

1:0 Бремер (4')

Ювентус: Перин, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид

Дженоа: Бийлоу, Маркандали, Йостигор, Васкес, Елертсон, Френдруп, Малиновский, Мартин, Витиня, Месиас, Коломбо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

  • 6 апр 2026 | 18:00
  • 447
  • 0
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

  • 6 апр 2026 | 17:52
  • 309
  • 2
Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

  • 6 апр 2026 | 17:41
  • 596
  • 0
Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 749
  • 1
Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

  • 6 апр 2026 | 16:59
  • 9117
  • 6
Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

  • 6 апр 2026 | 16:32
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 800
  • 0
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 6221
  • 10
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 6522
  • 6
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 9934
  • 18
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 24646
  • 34