Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Отборите на Ювентус и Дженоа играят при резултат 1:0 на „Алианц Стейдиъм“ в двубоя помежду си от 31-вия кръг на Серия "А". Бремер отбеляза попадението още в четвъртата минута на мача.

Лучано Спалети е предприел само една промяна сред титулярите си след ремито 1:1 със Сасуоло, като тя е на върха на атаката, където Жереми Бога е заменен от Джонатан Дейвид. Зад него действа триото Франсиско Консейсао, Уестън Маккени и Кенан Йълдъз. Гостите пък са подредени в 3-4-2-1 с централен нападател Лоренцо Коломбо, на когото помагат Жуниор Месиас и Витиня.

„Бианконерите“ откриха резултата още при първата си възможност, като това стана в четвъртата минута. Тогава Кефрен Тюрам, Лойд Кели и Бремер последователно играха с глава, като бразилецът успя да прати топката в мрежата. В следващите минути Йълдъз и Тюрам се опитаха да увеличат преднината, но първият удар беше уловен, а вторият се оказа неточен.

ЮВЕНТУС - ДЖЕНОА 1:0



1:0 Бремер (4')



Ювентус: Перин, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид

Дженоа: Бийлоу, Маркандали, Йостигор, Васкес, Елертсон, Френдруп, Малиновский, Мартин, Витиня, Месиас, Коломбо

