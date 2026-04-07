Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Ювентус
  3. Спалети: Някои футболисти излязоха на терена, за да се разходят

Спалети: Някои футболисти излязоха на терена, за да се разходят

  7 апр 2026 | 02:34
  • 143
  • 0

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети коментира победата с 2:0 над Дженоа в 31-wия кръг на Серия "А", изразявайки смесени чувства от представянето на отбора си.

Запитан какво означава за него постигането на 300 победи в италианския елит, треньорът отговори с усмивка: „Какво означава ли? Че съм доста стар.“

Спалети обаче беше далеч по-критичен към играта на своя тим, особено през второто полувреме, и отхвърли предположенията за умора.

„В никакъв случай. Не сме тренирали нито вчера, нито онзи ден. Играчите се върнаха от националните отбори, имаха два почивни дни, след това една и половина тренировки и почивка. И излязоха на терена, за да се разхождат, сякаш само за да изпълняват статични положения. Не са уморени, просто понякога се примиряваш с това, че не си най-добрата версия на себе си“, заяви той.

„Тук съм от шест-седем месеца и все още не разбирам напълно с какво си имам работа. Не бива да има такава огромна разлика в играта ни през първото и второто полувреме. Ако се случи инцидент – а във футбола всичко зависи от инциденти – ако бъде отсъдена дузпа, мачът става труден“, допълни италианският специалист.

В края на коментара си Спалети изрази притеснение относно състоянието на Душан Влахович и Матия Перин, които напуснаха терена с травми.

„Имаме притеснения, защото и двамата получиха контузии. Почувстваха мускулен дискомфорт и трябва да направим изследвания, за да разберем колко време ще отнеме възстановяването им“, завърши треньорът на Ювентус.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

