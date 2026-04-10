  10 апр 2026 | 15:18
Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

Вратарят на Бодьо/Глимт Никита Хайкин вече се сдоби с норвежкия паспорт, малко повече от два месеца преди началото на Световното първенство и това решава казуса с участието му в националния отбор на страната на финалите в Северна Америка, съобщи важен ръководител от федерацията на скандинавската страна.

30-годишният Хайкин е роден в Израел, но е израснал в Русия. От 2019-а година живее в Норвегия в клуба, който е базиран близо до Полярния кръг. Освен това, той има и английски паспорт, помогнал му да не се води чужденец на Острова през 2023-та година, когато за кратко носи екипа на Бристол Сити.

Но след като се жени за норвежко момиче, той подава документи за паспорт от тази страна, а тъй като има и пет години постоянно пребиваване в Норвегия, отговаря на условията за мачове в националния тим.

Никита Хайкин е играл за юношеските национални отбори на Русия по време на пребиваването си в тади страна, но ФИФА позволява промяна при всички изброени обстоятелства.

Хайкин е важна фигура в отбора на Бодьо/Глимт при доминацията на местно ниво, спечелените трофеи в Норвегия, както и при прогреса в Шампионската лига този сезон и в Лига Европа през миналия. Също така той спаси решаващата дузпа срещу Лацио, изпратила „жълтите“ от Глимт на полуфинал във втория турнир на УЕФА.

Получаването на норвежкия паспорт обаче не гарантира мястото му под рамката или в списъка за Световното първенство, тъй като селекционерът Столе Солбакен има на разположение основния си страж Йорян Ниланд. 35-годишният Ниланд изнесе световните квалификации, но в последно време не получава шансове в клубния си отбор Севиля.

Генералният секретар на Норвежката футболна федерация (НФФ) Карл-Петер Льокен заяви, че документите трябва да бъдат попълнени, преди играчът да може да представлява Норвегия, тъй като ФИФА трябва да „одобри смяната на националната футболна принадлежност“.

„Заявление ще бъде изпратено веднага щом получим необходимата „документация“, каза още Льокен, цитиран от националната телевизия NRK. „След като ФИФА одобри заявлението, той ще има право да играе за норвежки национален отбор.“

Норвегия се класира за Световното първенство през ноември за първи път от 1998 г. насам, като Солбакен трябва да обяви окончателния си състав до 1 юни.

Снимки: Gettyimages

