  Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

  • 25 фев 2026 | 21:41
  • 1075
  • 0

Вратарят на Бодьо/Глимт Никита Хайкин ще бъде титуляр за Норвегия на Световното първенство, смята журналистът на норвежкото издание NRK Ян Петер Салвед.

„Хайкин изигра ключова роля в последните победи на Бодьо/Глимт и беше изключителен през есента. След завръщането си в тима той значително подобри играта си, особено при пробиви. Рефлексите му винаги са били невероятни. Не мисля, че все още е получил норвежки паспорт. Веднага щом това се случи, той веднага ще бъде повикан в националния отбор. Мисля, че ще бъде първи избор за състава това лято“, каза Салвед.

В началото на февруари беше обявено, че Норвежката футболна асоциация е започнала преговори за предоставяне на Хайкин на гражданство преди Мондиал 2026.

Вратарят беше повикан в руския национален отбор веднъж – през ноември 2021 г. за квалификационните мачове за Световното първенство през 2022 г. срещу Кипър (6:0) и Хърватия (0:1). Той остана на пейката и в двата случая.

След жребия за Модиал 2026 Норвегия попадна в Група I, където ще играе срещу Франция, Сенегал и победителя от двата междуконтинентални плейофа.

Снимки: Imago

