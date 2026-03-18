Треньорът на Бодьо: Бяхме много далеч от нашата игра

Треньорът на Бодо Глимт Киетил Кнутсен оцени поражението от Спортинг (Лисабон) с 0:5, което изхвърли тима от Шампионската лига. Норвежците бяха спечелили първия 1/8-финал с 3:0 у дома, но допуснаха загуба със същия резултат в редовното време на реванша в Лисабон, а в продълженията бяха наказани още два пъти.

„Не играхме футбол. Играехме с мисъл за ситуацията, а тя се оказа твърде голяма и твърде тежка за нас. Спортинг просто излезе на терена, без да мисли за нищо, докато ние мислехме за последствията още от първото докосване. Това ни направи пасивни.

Не мога да кажа със сигурност защо мачът приключи по този начин, но в редки моменти успявахме да покажем конструктивна игра. Бяхме много далеч от нашата игра и от това, което наистина трябва да бъдем“, каза Кнутсен.