Предпазлива игра от Норвегия и Швейцария доведе до липса на голове

Норвегия и Швейцария завършиха при нулево равенство в контрола, играна в Осло. Двата отбора, които се класираха за Мондиал 2026, не предложиха много интересни моменти на зрителите.

Тимът на Стале Солбакен имаше предимство и създаде по-добрите възможности, но те бяха твърде малко, а на терена властваше предпазлива игра и от двете страни. В края на първата част един хубав удар на Варгас прати топката над вратата. Това бе една от редките ситуации пред вратата на домакините.

Ерлинг Холанд водеше атаката на Норвегия и участва в някои от по-интересните моменти. В една ситуация той не успя да се възползва от грешка в защитата на съперника, но изстрелът му бе от много малък ъгъл и вратарят спаси. В средата на втората част Александър Сьорлот имаше една добра възможност след центриране. Той стреля над вратата, а в тази ситуация се контузи и трябваше да бъде заменен принудително. Малко преди края влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен също прати топката над вратата след удар с глава.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

  • 31 март 2026 | 18:27
  • 4382
  • 9
Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

  • 31 март 2026 | 17:50
  • 4018
  • 1
Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

  • 31 март 2026 | 17:47
  • 3089
  • 0
Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

  • 31 март 2026 | 17:13
  • 1239
  • 0
Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

  • 31 март 2026 | 15:58
  • 774
  • 0
Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

  • 31 март 2026 | 15:12
  • 8538
  • 6
Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

  • 31 март 2026 | 21:50
  • 14080
  • 12
Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

  • 31 март 2026 | 22:35
  • 5786
  • 15
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 152944
  • 313
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 21833
  • 152
България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

  • 31 март 2026 | 20:58
  • 15057
  • 34
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 4900
  • 10