Предпазлива игра от Норвегия и Швейцария доведе до липса на голове

Норвегия и Швейцария завършиха при нулево равенство в контрола, играна в Осло. Двата отбора, които се класираха за Мондиал 2026, не предложиха много интересни моменти на зрителите.
Тимът на Стале Солбакен имаше предимство и създаде по-добрите възможности, но те бяха твърде малко, а на терена властваше предпазлива игра и от двете страни. В края на първата част един хубав удар на Варгас прати топката над вратата. Това бе една от редките ситуации пред вратата на домакините.
Ерлинг Холанд водеше атаката на Норвегия и участва в някои от по-интересните моменти. В една ситуация той не успя да се възползва от грешка в защитата на съперника, но изстрелът му бе от много малък ъгъл и вратарят спаси. В средата на втората част Александър Сьорлот имаше една добра възможност след центриране. Той стреля над вратата, а в тази ситуация се контузи и трябваше да бъде заменен принудително. Малко преди края влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен също прати топката над вратата след удар с глава.
