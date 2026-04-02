Солбакен вярва, че Йодегор ще е готов за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен заяви, че е уверен в скорощното възстановяване на халфа Мартин Йодегор и очаква той да играе на Световното първенство.

„Уверен съм в него. Той постига голям напредък във възстановяването си. Болката намалява. Надявам се да играе в един от следващите мачове на Арсенал и тогава всичко ще се оправи. Така че не се страхувам от това, освен ако не се случи нещо ново. Никога не се знае, но не би трябвало да се случи“, цитира TV 2 думите на Солбакен.

🗣️ Norway head coach Ståle Solbakken on Martin Ødegaard:

“I’m confident about him. He’s getting back into rhythm and experiencing less pain. Hopefully, he’ll feature in one of Arsenal’s upcoming matches, and from there things should progress naturally.” 👀🤕

[@tv2sport] — Arsenal X-tra (@Ar_senalXtra_) April 2, 2026

Йодегор е на 27 години. Той имаше контузии на рамото, коляното, мускулите и други травми през сезона. Халфът пропусна 22 мача на Арсенал.

Норвегия ще играе срещу Франция, Сенегал и Ирак в Група "I" на Мондиал 2026.

Снимки: Imago