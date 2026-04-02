  Солбакен вярва, че Йодегор ще е готов за Мондиал 2026

Солбакен вярва, че Йодегор ще е готов за Мондиал 2026

  • 2 апр 2026 | 22:35
Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен заяви, че е уверен в скорощното възстановяване на халфа Мартин Йодегор и очаква той да играе на Световното първенство.

„Уверен съм в него. Той постига голям напредък във възстановяването си. Болката намалява. Надявам се да играе в един от следващите мачове на Арсенал и тогава всичко ще се оправи. Така че не се страхувам от това, освен ако не се случи нещо ново. Никога не се знае, но не би трябвало да се случи“, цитира TV 2 думите на Солбакен.

Йодегор е на 27 години. Той имаше контузии на рамото, коляното, мускулите и други травми през сезона. Халфът пропусна 22 мача на Арсенал.

Норвегия ще играе срещу Франция, Сенегал и Ирак в Група "I" на Мондиал 2026.

Снимки: Imago

