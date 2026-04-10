Септември изрази категорична подкрепа към позицията на Георги Иванов

Ръководството на Септември (София) изрази категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

"Ръководството на ПФК Септември София изразява своята категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, свързана с необходимостта от обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.



Считаме, че доверието във футболната система се изгражда върху справедливостта на терена и равнопоставеното третиране на всички клубове – ценности, които през последните десетилетия често липсваха и чието отстояване изисква смелост, характер и доблест. Именно затова днес сме свидетели на позиция, която демонстрира решимост за промяна и отговорност към българския футбол.



Всяко съмнение относно съдийски решения следва да бъде разглеждано внимателно, професионално и безпристрастно, с единствена цел – защита на честната игра и авторитета на футбола в България.



Подкрепяме призива за преразглеждане на спорните ситуации и за повишена отговорност в работата на съдийските екипи, включително при използването на системата ВАР. Убедени сме, че подобни действия са в интерес не на отделни клубове, а на цялото футболно общество и заставаме зад усилията за утвърждаване на високи професионални стандарти, прозрачност и доверие в управлението на българския футбол", написаха от клуба.