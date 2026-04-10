Септември изрази категорична подкрепа към позицията на Георги Иванов

  10 апр 2026 | 13:22
Ръководството на Септември (София) изрази категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

"Ръководството на ПФК Септември София изразява своята категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, свързана с необходимостта от обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Считаме, че доверието във футболната система се изгражда върху справедливостта на терена и равнопоставеното третиране на всички клубове – ценности, които през последните десетилетия често липсваха и чието отстояване изисква смелост, характер и доблест. Именно затова днес сме свидетели на позиция, която демонстрира решимост за промяна и отговорност към българския футбол.

Всяко съмнение относно съдийски решения следва да бъде разглеждано внимателно, професионално и безпристрастно, с единствена цел – защита на честната игра и авторитета на футбола в България.

Подкрепяме призива за преразглеждане на спорните ситуации и за повишена отговорност в работата на съдийските екипи, включително при използването на системата ВАР. Убедени сме, че подобни действия са в интерес не на отделни клубове, а на цялото футболно общество и заставаме зад усилията за утвърждаване на високи професионални стандарти, прозрачност и доверие в управлението на българския футбол", написаха от клуба.

Още от БГ Футбол

Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

  • 10 апр 2026 | 09:03
  • 3667
  • 4
Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

  • 10 апр 2026 | 09:01
  • 2187
  • 0
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
  • 4017
  • 0
Софийски сблъсък преди Великден

Софийски сблъсък преди Великден

  • 10 апр 2026 | 07:17
  • 4667
  • 3
Ключов сблъсък във Варна

Ключов сблъсък във Варна

  • 10 апр 2026 | 06:44
  • 2739
  • 7
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 34884
  • 31
Виж всички

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

  • 10 апр 2026 | 13:45
  • 6485
  • 9
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 7002
  • 9
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 28711
  • 126
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

  • 10 апр 2026 | 14:25
  • 961
  • 0
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 11526
  • 62
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 5987
  • 7