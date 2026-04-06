Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Септември (София) приема Ботев (Враца) в последния двубой от XXVIII кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" ще започне с първия съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17:00 часа.

Отборът на Христо Арангелов е в поредица от лоши резултати - пет поредни загуби, като в тези срещи Септември отбеляза само един гол - вкара го португалецът Едни Рибейро при поражението с 1:4 от Арда (Кърджали). Слабата серия държи столичния тим на предпоследното място в класирането, но точките в актива позволяват атака поне на 12-ата позиция.

Същевременно Ботев (Враца) е далеч от опасната зона със сбор от 34 точки, но в последната си среща момчетата на Тодор Симов паднаха от Локомотив (Пловдив) под Околчица. Преди това обаче отборът надигна глава с две последователни победи - над Ботев (Пловдив) в града под тепетата и срещу Арда (Кърджали) у дома.

Септември (София) - Ботев (Враца)

Съдия: Георги Стоянов

Начало: 17:00 часа

Стадион: "Драгалевци", София