Арангелов: В защита се справихме добре

Наставникът на Септември Христо Арангелов бе частично доволен от точката на тима след 0:0 срещу Ботев (Враца). Специалистът е на мнение, че в дефанзивен план играта на отбора е била положителна.

Ялово дебнене в подножието на Витоша

“С оглед на тактическата дисциплина, мисля, че има израстване. В дефанзивен план се справихме добре. С оглед на тежкото време повлия и на двата отбора. Опитваме се да налагаме идеи и мисля, че е върпос на време да се подобрят нещата. Във всеки един мач трябва да преследваме победата”, каза Арангелов.