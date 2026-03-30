Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

ФК „Неврокоп“ от Гоце Делчев, представляван от председателя на УС Андон Калайджиев, и Септември (София), представляван от спортния директор Кристиян Добрев, сключиха официално споразумение за партньорство между детско-юношеските школи на двата клуба.

Ето какво включва споразумението:

“Провеждане на съвместни тренировки, учебно-тренировъчни лагери и размяна на състезатели с цел развитие на техническите и тактическите умения на децата, организиране на съвместни мероприятия и взаимно предоставяне на спортните бази за тренировки и мачове на подготвителните групи, съвместна организация на приятелски срещи и мини-турнири за изграждане на състезателни навици в различна среда, съвместни дейности по откриване на таланти и подпомагане на перспективни млади футболисти по пътя им към професионалния спорт.

Провеждане на обучителни семинари и работни срещи, като треньорите на ФК „Неврокоп “ ще преминават стажове и форуми, организирани от ПФК „Септември“, за усвояване на съвременни методики.