  • 10 апр 2026 | 07:17
Софийски сблъсък преди Великден

Съставите на Славия и Септември се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Александър Шаламанов” е със стартов час 18:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Макар и важен и за двата тима, двубоят е с доста по-червен цвят за гостите, които се борят за спасението си в елита. Те са на предпоследно място с 22 точки - на четири от спасителната зона. Домакините от своя страна са на осма позиция с 38 точки и тимът се бори за втората четворка на втората фаза на шампионата.

В последния си мач преди днешния Славия изненада с 3:1 като гост Черно море, докато Септември успя да спре серията си от загуби с 0:0 срещу Ботев (Враца), но това не може да успокоява играчите на Христо Арангелов.

Двата тима вече се срещнаха един срещу друг в рамките на шампионата и в мач от 14-ия кръг Славия взе победа като гост с 1:0, благодарение на попадение на Илиян Стефанов.

