11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Ботев (Враца) за последния двубой от XXVIII кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 17:00 часа в столичния квартал "Драгалевци".
Септември (София) 0:0 Ботев (Враца)
Стартовите състави:
Септември (София): 21. Янко Георгиев, 20. Божидар Томовски, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 3. Себастиян Уейд, 30. Матео Стаматов, 25. Валон Хамдиджи, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 9. Бертран Фурие, 7. Едни Рибейро.
Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 88. Лазар Боянов.