Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

Левски бе с група от 19, а не от 20 футболисти за домакинството на Арда. Причината е, че от нея непосредствено преди сблъсъка отпадна централният нападател Марко Дуганджич. Хърватският таран, който преди дни празнува 32-ия си рожден ден, бе повален от вирус. Той може да пропусне и дербито с ЦСКА в понеделник.

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Дуганджич пристигна на "Георги Аспарухов" като свободен агент. Той бе привлечен на пожар, след като на 1 март контузия получи Мустафа Сангаре. Централният нападател получи травма в коляното при 4:3 над Локомотив (София) на "Герена" и трябваше да бъде опериран. Възстановяването му върви добре и се очаква той да се завърне в игра за плейофите.