Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Левски честити на работил в Реал Мадрид

  • 9 апр 2026 | 10:45
  • 562
  • 0
Левски честити на работил в Реал Мадрид

Днес помощник-треньорът в представителния отбор на Левски Фернандо Гаспар Лаборие празнува своя 57-ми рожден ден, за което получи честитка от "сините".

"Фернандо се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година, като част от екипа на старши треньора Хулио Веласкес. Специалист е работил в испанските „Реал“ (Мадрид), „Райо Валекано“, „Нумансия“, „Марбея“, „Малага“, „Расинг“ (Сантандер) и „Реал“ (Валядолид), португалския „Бенфика“, китайския „Гуанджоу“ и националните отбори на Китай и Габон. Носител на Купата на Португалия с „Бенфика“ през 2004 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Фернандо Гаспар Лаборие и му пожелава здраве, много победи и щастливи мигове на скамейката на „Левски“, пише в честитката на клуба.

Следвай ни:

