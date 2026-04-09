Левски честити на работил в Реал Мадрид

Днес помощник-треньорът в представителния отбор на Левски Фернандо Гаспар Лаборие празнува своя 57-ми рожден ден, за което получи честитка от "сините".

"Фернандо се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година, като част от екипа на старши треньора Хулио Веласкес. Специалист е работил в испанските „Реал“ (Мадрид), „Райо Валекано“, „Нумансия“, „Марбея“, „Малага“, „Расинг“ (Сантандер) и „Реал“ (Валядолид), португалския „Бенфика“, китайския „Гуанджоу“ и националните отбори на Китай и Габон. Носител на Купата на Португалия с „Бенфика“ през 2004 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Фернандо Гаспар Лаборие и му пожелава здраве, много победи и щастливи мигове на скамейката на „Левски“, пише в честитката на клуба.