Тунчев: Този червен картон помогна на Левски

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след поражението на тима с 0:1 от Левски в сблъсъка от 29-ия кръг на efbet Лига.

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

"Този червен картон помогна на Левски, за да има ситуации и да държи топката. Ние с 10 човека не допуснахме много положения. Това бе първи фал след първия картон на Котев. Говорих с него, че имаше подобен случай с Ботев (Враца). Трябва да е по-внимателен, когато има жълт картон. Бяхме равностойни, когато бяхме 11 срещу 11.



Ще подходим по същия начин и срещу Лудогорец. Ще излезем за победата и каквото стане", заяви Тунчев.