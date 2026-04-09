Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Левски
  Левски без четирима за мача с Арда (групата на "сините")

Левски без четирима за мача с Арда (групата на "сините")

  9 апр 2026 | 13:41
  • 6088
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за днешното домакинство на Арда. Двубоят от 29-тия кръг на efbet Лига стартира в 20:30 часа на "Герена". Аут за тази среща са наказаните Кристиан Димитров и Майкон, а също така контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен.

В групата се завръща Акрам Бурас, който изтърпя санкция от един мач и не взе участие при равенството на "сините" (2:2) срещу Добруджа в Добрич.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Георги Костадинов, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич, Иво Мотев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

  • 9 апр 2026 | 12:19
  • 3017
  • 7
ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:42
  • 7689
  • 3
Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:16
  • 4480
  • 14
Левски честити на работил в Реал Мадрид

Левски честити на работил в Реал Мадрид

  • 9 апр 2026 | 10:45
  • 829
  • 1
Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

  • 9 апр 2026 | 10:03
  • 8593
  • 5
"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

  • 9 апр 2026 | 10:00
  • 1189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 6614
  • 8
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 8300
  • 6
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 32524
  • 31
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 17069
  • 25
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 15065
  • 38
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 4743
  • 14