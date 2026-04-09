Левски без четирима за мача с Арда (групата на "сините")

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за днешното домакинство на Арда. Двубоят от 29-тия кръг на efbet Лига стартира в 20:30 часа на "Герена". Аут за тази среща са наказаните Кристиан Димитров и Майкон, а също така контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен.

В групата се завръща Акрам Бурас, който изтърпя санкция от един мач и не взе участие при равенството на "сините" (2:2) срещу Добруджа в Добрич.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Георги Костадинов, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич, Иво Мотев