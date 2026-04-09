Кирилов: Надявам се да направим един добър мач в понеделник

Крилото на Левски Радослав Кирилов говори след победата на тима с 1:0 над Арда (Кърджали) от двубоя от 29-ия кръг на efbet Лига.

"Ние бяхме концентрирани да свършим нашата работа. Нещата се случиха по трудния начин. Не успях да играя в дербито с ЦСКА, но за мен ще бъде голяма емоция. Ще се подготвим. Имаме тренировки до мача. Бъдете сигурни, че ще сме подготвени по най-добрия начин.



Надявам се да направим един добър мач в понеделник", заяви Кирилов.