Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс работи индивидуално с треньор от Лондон в опит да подобри формата си.

Става въпрос за специалиста Майкъл Пинди, който се занимава както с професионални футболисти, така и с подрастващи. Той поставя акцент върху физическата подготовка и развитието на техническите качества на играчите, съобщава "Тема Спорт".

Пинди има опит с футболисти от водещи клубове като Челси, Тотнъм, Уест Хем и Кристъл Палас, а ирландското крило се възползва от неговите услуги по време на паузите.

Око-Флекс пристигна на "Герена" през зимата от Ботев (Пловдив), след като Левски плати 300 000 евро - сумата по откупната му клауза.

До момента 24-годишният футболист има 11 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил три асистенции. В последните срещи обаче формата му бележи спад. Въпреки това очакванията са, че Око-Флекс ще попадне в титулярната единаййсеторка за днешното домакинство срещу Арда от 29-ия кръг на efbet Лига.