Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

  • 9 апр 2026 | 10:03
  • 2157
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс работи индивидуално с треньор от Лондон в опит да подобри формата си.

Става въпрос за специалиста Майкъл Пинди, който се занимава както с професионални футболисти, така и с подрастващи. Той поставя акцент върху физическата подготовка и развитието на техническите качества на играчите, съобщава "Тема Спорт".

Пинди има опит с футболисти от водещи клубове като Челси, Тотнъм, Уест Хем и Кристъл Палас, а ирландското крило се възползва от неговите услуги по време на паузите.

Око-Флекс пристигна на "Герена" през зимата от Ботев (Пловдив), след като Левски плати 300 000 евро - сумата по откупната му клауза.

Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

До момента 24-годишният футболист има 11 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил три асистенции. В последните срещи обаче формата му бележи спад. Въпреки това очакванията са, че Око-Флекс ще попадне в титулярната единаййсеторка за днешното домакинство срещу Арда от 29-ия кръг на efbet Лига.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Косич поиска Ботев във втората четворка, поздрави Наумов

Косич поиска Ботев във втората четворка, поздрави Наумов

  • 8 апр 2026 | 22:59
  • 3421
  • 1
Каталин Иту :Искам да благодаря на отбора, който винаги е зад мен

Балтанов: Играчите дадоха всичко! В последната минута пропуснахме да спечелим

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Националите до 15 години разгромиха Малта

Черно море с кадрови проблеми преди гостуването в Разград

