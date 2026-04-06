Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Бранителят на Ливърпул Ибрахима Конате иска всичко около бъдещето му да бъде изяснено преди началото на Мондиал 2026. Французинът от 18 месеца води преговори за удължаване на контракта си с мърсисайдци, но до момента двете страни не могат да се споразумеят.

Според “Екип” първоначалната оферта от клуба е била ниска, като в този период Конате бе упорито свързван с трансфери в Реал Мадрид и Пари Сен Жермен. Френското издание обаче твърди, че в момент изглежда много по-вероятно Конате да преподпише с Ливърпул, отколкото да премине в друг отбор. Все още има някои подробности, които да бъдат доуточнени, но това трябва да се случи през следващите няколко седмици.

Формата на Конате през този сезон е доста колеблива, което доведе и до охлаждане на интереса от страна на Реал към него. Той обаче продължава да бъде титуляр както в отбора на Арне Слот, така и в селекцията на Дидие Дешан.

Юрген Клоп привлече Конате в Ливърпул през 2021 година и оттогава централният бранител записа вече 174 мача за мърсисайдци.

[🟢] NEW: Ibrahima Konaté has been in talks with Liverpool for 18 months, with no agreement yet after an initial offer was deemed too low. Talks were paused but have since resumed.



The most likely outcome is that the defender signs a new deal, with his current contract set to… pic.twitter.com/mI7jArHxtf — Anfield Sector (@AnfieldSector) April 6, 2026

Снимки: Imago