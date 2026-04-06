Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Бранителят на Ливърпул Ибрахима Конате иска всичко около бъдещето му да бъде изяснено преди началото на Мондиал 2026. Французинът от 18 месеца води преговори за удължаване на контракта си с мърсисайдци, но до момента двете страни не могат да се споразумеят.
Според “Екип” първоначалната оферта от клуба е била ниска, като в този период Конате бе упорито свързван с трансфери в Реал Мадрид и Пари Сен Жермен. Френското издание обаче твърди, че в момент изглежда много по-вероятно Конате да преподпише с Ливърпул, отколкото да премине в друг отбор. Все още има някои подробности, които да бъдат доуточнени, но това трябва да се случи през следващите няколко седмици.
Формата на Конате през този сезон е доста колеблива, което доведе и до охлаждане на интереса от страна на Реал към него. Той обаче продължава да бъде титуляр както в отбора на Арне Слот, така и в селекцията на Дидие Дешан.
Юрген Клоп привлече Конате в Ливърпул през 2021 година и оттогава централният бранител записа вече 174 мача за мърсисайдци.
Снимки: Imago