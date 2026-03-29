  29 март 2026 | 06:29
Робъртсън: Ще реша бъдещето си преди Световното първенство

Андрю Робъртсън очаква да вземе решение за бъдещето си в Ливърпул доста преди края на сезона. Договорът на опитния шотландски защитник изтича след края на настоящата кампания. Първоначално се предполагаше, че Робъртсън ще напусне през лятото. След като обаче Ливърпул блокира негов трансфер в Тотнъм през януари, се появиха информации, че ръководството на „червените“ може да му предложи нов договор.

„Дали ще взема решение преди Световното първенство? Да, това определено ще се случи. Ще реша какво да правя преди лятото. Винаги съм искал да избегна несигурността около бъдещето ми“, заяви Робъртсън.

„Мисля, че това е важно, никой не го иска и всеки би постъпил по същия начин. Независимо дали договорът ти изтича и подписваш нов, или правиш нещо друго – винаги искаш тези неща да са уредени, преди да отидеш на голям турнир. Винаги съм работил в тази посока и съм бил последователен. Остават само осем или девет седмици, така че отсега до края на сезона ще седна със семейството си и ще видим какво искаме“, добъви шотландецът.

Запитан за евентуално завръщане в Селтик, той отговори: „Това не е тема, която искам да обсъждам. Всички знаят, че като дете бях в Селтик и имах сезонен билет, това не е тайна. Но не е нещо, в което искам да навлизам. Възможностите, които имам пред себе си в момента, ще останат в тайна. Винаги съм процедирал така. Хората могат да говорят и имаше много спекулации къде ще отида. Виждал съм ги, но вече стоя настрана от всичко това.“

