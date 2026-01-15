Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Анди Робъртсън все още не знае дали ще остане в Ливърпул

Анди Робъртсън все още не знае дали ще остане в Ливърпул

  • 15 яну 2026 | 16:03
  • 584
  • 0
Анди Робъртсън все още не знае дали ще остане в Ливърпул

Защитникът Андрю Робъртсън все още не е сигурен дали ще остане в английския футболен клуб Ливърпул отвъд настоящия сезон. Шотландският национал е двукратен шампион с "червените", а освен това има трофеи от Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световната клубна купа, ФА Къп, Карабао Къп и други. 

Робъртсън има 20 мача през този сезон и 362 за Ливърпул, който обаче привлече Милош Керкез за негов потенциален заместник.

"Имам още пет месеца по договор. Ще видя какви са опциите пред мен, независимо дали за оставането ми тук, или за друго място. Ще говоря по този въпрос и със семейството ми, за да решим как да продължим напред", каза Робъртсън.

"В последните осем години и половина съм дал всичко за този клуб и съм получил много. Бях възнаграждаван щедро, когато играех добре. Отношенията ми с хората в ръководството винаги са били отлични, още от първия ден. Помага и фактът, че постигнах много, а бях привлечен само за осем милиона паунда. Постоянно им го напомням", продължи шотландският национал, цитиран от Sky Sports.

"Отношенията ни са добри. Тук не става въпрос за стандартните преговори, в които претегляме какво мога да дам аз на клуба и какво може да даде той на мен. Изпитваме взаимно уважение и ще видим какво ще се случи", завърши Робъртсън. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 1592
  • 0
Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 1397
  • 2
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 1111
  • 2
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 1802
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14954
  • 12
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 1783
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 5344
  • 19
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 23467
  • 42
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 5920
  • 7
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9270
  • 11
Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 16:56
  • 287
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14954
  • 12