Анди Робъртсън все още не знае дали ще остане в Ливърпул

Защитникът Андрю Робъртсън все още не е сигурен дали ще остане в английския футболен клуб Ливърпул отвъд настоящия сезон. Шотландският национал е двукратен шампион с "червените", а освен това има трофеи от Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световната клубна купа, ФА Къп, Карабао Къп и други.

Робъртсън има 20 мача през този сезон и 362 за Ливърпул, който обаче привлече Милош Керкез за негов потенциален заместник.

"Имам още пет месеца по договор. Ще видя какви са опциите пред мен, независимо дали за оставането ми тук, или за друго място. Ще говоря по този въпрос и със семейството ми, за да решим как да продължим напред", каза Робъртсън.

"В последните осем години и половина съм дал всичко за този клуб и съм получил много. Бях възнаграждаван щедро, когато играех добре. Отношенията ми с хората в ръководството винаги са били отлични, още от първия ден. Помага и фактът, че постигнах много, а бях привлечен само за осем милиона паунда. Постоянно им го напомням", продължи шотландският национал, цитиран от Sky Sports.

"Отношенията ни са добри. Тук не става въпрос за стандартните преговори, в които претегляме какво мога да дам аз на клуба и какво може да даде той на мен. Изпитваме взаимно уважение и ще видим какво ще се случи", завърши Робъртсън.