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Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
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Първата тренировка преди Гран При на Барселона този петък ще бъде пълна с новобранци, но сред тях няма да е Никола Цолов, който ще трябва да почака още малко за своя дебют във Формула 1.

Причината Българския лъв да трябва да прояви малко повече търпение се крие във факта, че той все още няма суперлиценз, какъвто му е необходим за участие в сесия от Формула 1. За лиценз, който важи само за свободни тренировки, изискванията са по-ниски спрямо тези, които важат за пълния суперлиценз.

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В момента Никола има 25 суперлиценз точки, които той си заслужи за второто място в крайното класиране във Формула 3 през 2025 година. Тези точки са му напълно достатъчни, за да получи лиценз за тренировки, но има още едно условие, което за момента Българския лъв не покрива.

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То е свързано с навъртането на поне 300 километра с болид от Формула 1 по време на тестова сесия, без значение дали тя е частна, или не. На този етап Цолов все още няма проведен подобен тест и именно това го спира от дебют във Формула 1, макар и само в свободна тренировка. Предвид позицията на Българския лъв в академията на Ред Бул и неговото представяне във Формула 2, обаче, можем да смятаме за сигурно, че това ще се промени в най-скоро време и ще можем да видим Никола Цолов в официална сесия във Формула 1.

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За пълен лиценз за участие и в състезания от Формула 1, Цолов ще се нуждае от общо 40 суперлиценз точки, което означава, че той трябва да завърши в топ 5 в крайното класиране във Формула 2 през 2026 година. След първите четири кръга за сезона Българския лъв заема второто място с актив от 62 точки и изоставане от само една спрямо лидера Габриеле Мини.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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