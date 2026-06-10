Новите в Левски с първа тренировка

Шампионът Левски проведе своята първа тренировка на старта на лятната подготовка. "Сините" имаха занимание на "Герена", като по-рано днес пред медиите говори наставникът на тима Хулио Веласкес.

В него участие взеха и двете нови летни попълнения - Давид Кусо и Рейналдо.

На 14 юни, неделя отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник. На 19 юни, петък, Левски ще излезе в първата си лятна контрола. Съперник ще бъде Академик (Свищов).

На 23 юни, вторник, "сините“ излизат срещу Етър. На 27 юни, събота съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца). Противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион "Георги Аспарухов“.

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