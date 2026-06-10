Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът с първо занимание за сезона - на живо с най-интересните новини от лагера на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Новите в Левски с първа тренировка

Новите в Левски с първа тренировка

  • 10 юни 2026 | 18:18
  • 2240
  • 0
Новите в Левски с първа тренировка

Шампионът Левски проведе своята първа тренировка на старта на лятната подготовка. "Сините" имаха занимание на "Герена", като по-рано днес пред медиите говори наставникът на тима Хулио Веласкес.

В него участие взеха и двете нови летни попълнения - Давид Кусо и Рейналдо.

На 14 юни, неделя отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник. На 19 юни, петък, Левски ще излезе в първата си лятна контрола. Съперник ще бъде Академик (Свищов).

На 23 юни, вторник, "сините“ излизат срещу Етър. На 27 юни, събота съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца). Противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион "Георги Аспарухов“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия представи петима нови

Славия представи петима нови

  • 10 юни 2026 | 16:22
  • 4770
  • 6
Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

  • 10 юни 2026 | 15:48
  • 4915
  • 9
Венци Стефанов говори пред медиите

Венци Стефанов говори пред медиите

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 5750
  • 14
ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

  • 10 юни 2026 | 15:42
  • 1062
  • 2
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 11792
  • 33
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23492
  • 55
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
  • 3431
  • 1
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 13590
  • 43
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23492
  • 55
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 6296
  • 12
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 13241
  • 1
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 18947
  • 24