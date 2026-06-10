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  3. Интер е много близо до защитник на Удинезе

Интер е много близо до защитник на Удинезе

  • 10 юни 2026 | 16:02
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Интер е много близо до защитник на Удинезе

От Интер са много близо до привличането на централния защитник на Удинезе Умар Соле, съобщават в Италия.

Според Джанлука Ди Марцио “нерадзурите” се надяват да затворят сделката с оферта на стойност 20+2 млн. евро, докато според “Гадзета дело спорт” поставената цена е 25 млн. Николо Скира пък пише, че Интер се е разбрал със Соле за договор до 2031 година при заплата от 2,4 млн. евро на сезон. Също така се предполага, че сделката би била оформена като първоначален наем със задължителна опция за закупуване при първата спечелена точка на италианския шампион от следващия февруари нататък. През изминалия сезон 26-годишният французин записа общо 38 мача с три гола и една асистенция.

Междувременно, Интер се интересува от негов сънародник, който също играе в Удинезе. Става въпрос за полузащитника Артур Ата, който е алтернативна трансферна цел на Къртис Джоунс от Ливърпул, като цената му е над 20 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages

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