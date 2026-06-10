Интер е много близо до защитник на Удинезе

От Интер са много близо до привличането на централния защитник на Удинезе Умар Соле, съобщават в Италия.

Според Джанлука Ди Марцио “нерадзурите” се надяват да затворят сделката с оферта на стойност 20+2 млн. евро, докато според “Гадзета дело спорт” поставената цена е 25 млн. Николо Скира пък пише, че Интер се е разбрал със Соле за договор до 2031 година при заплата от 2,4 млн. евро на сезон. Също така се предполага, че сделката би била оформена като първоначален наем със задължителна опция за закупуване при първата спечелена точка на италианския шампион от следващия февруари нататък. През изминалия сезон 26-годишният французин записа общо 38 мача с три гола и една асистенция.

🔥 EXCLUSIVE: The deal for Oumar Solet will be closed VERY SOON.



🤝 Inter are heading towards an agreement with Udinese, the offer will be around €20-22m + bonuses for the defender.



👤 @DiMarzio pic.twitter.com/NZkQ90oont — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) June 10, 2026

Междувременно, Интер се интересува от негов сънародник, който също играе в Удинезе. Става въпрос за полузащитника Артур Ата, който е алтернативна трансферна цел на Къртис Джоунс от Ливърпул, като цената му е над 20 млн. евро.

‼️ SOLET (ALMOST) DONE, ATTA LOVED - Most of the work has been done for Solet, only need to finalize final details. Atta is greatly admired but nothing serious... yet



It was not the first time and it will not be the last, also because the big summer puzzle has not even begun… pic.twitter.com/TdqvHVj0vm — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) June 10, 2026

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Снимки: Gettyimages