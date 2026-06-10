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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
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  3. Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
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Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде брифинг на старта на лятната подготовка на "белите". Бизнесменът говори пред журналисти преди първата тренировка на тима на Ратко Достанич. Група от двайсетина запалянковци започна да скандира "оставка" в началото на събитието, но феновете на бяха допуснати в пределите на стадиона.

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"Знам ги тези феновете кои са. Единият от тях го арестуваха преди няколко дни с наркотици. Казал съм вече - като имат претенции, да докарат човек, с когото да разговаряме. Славия няма задължения. Искам да попитам вас, журналистите, кой български отбор продава футболисти в шампиони? Кристиян Балов ще играе в ШЛ с Цървена звезда", заяви шефът на славистите.

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Снимки: Startphoto

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