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"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

  • 10 юни 2026 | 16:22
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"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

Световното първенство наближава. Остават часове. Тръпката същата ли е? Може би не. Сигурно не е. Може би остаряхме. Може би сме преситени от футбол и информация. Да се върнем за малко назад във времето. Ще ви разкажа една кратка история от световните шампионати. Мондиал 2026 започва с мач на мексиканците. С какво у нас свързваме най-вече "ацтеките" - с дузпите на "Джайънтс" и Боби Михайлов, разбира се. Една от централните фигури в този незабравим трилър беше Хорхе Кампос Наварете.

Нисичкият вратар, който никога не е пазил в клуб от Европа и който стъпва върху топка за някои отборни снимки, е известен по цял свят със своята шарена екипировка. Наистина уникална. Оттам идва и прякорът му Папагала. "Шарен като райска птица", каза по адрес на мексиканеца Борето Касабов от Ню Йорк. Интересно е, че Кампос сам изработва дизайните и разцветките на своите фланелки и шорти - още в началото на 90-те години той се появява под рамката по нетипични широки гащета, наподобяващи бермуди. Идеята на Папагала е да вплете по някакъв начин в екипировката си мотива за сърфирането - нещо, което практикува с удоволствие по бреговете на Акапулко. От името на пристанищния град на Тихия океан идва и наименованието на бранда на вратаря ACA Sport.

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Пъстрите цветове, смесени сред лабиринт от геометрични фигури, се превръщат в запазена марка на Хорхе, който отказва да носи екипировката на "Умбро" на Мондиал'94. В навечерието на шампионата Папагала дори е заплашен с изключване от състава на Мигел Мехия Барон. В крайна сметка ексцентричният вратар, подвизавал се успешно и като нападател, носи собствените си фланелки на световното - произведени са само 25 бройки, но с уговорката, че на видно място ще бъде пришито името на английския спортен концерн, който облича "ацтеките" по това време.

Във всеки един от мачовете на мексиканците в САЩ'94 Кампос носи различна по визия фланелка от своя личен асортимент. Години по-късно имах възможност да се докосна до тениската, с която Папагала пази срещу Норвегия - материята ѝ е странна на фона на тези на вратарските фланелки от онова време, сякаш пипаш дебела палатка. Освен това е доста по-тежка, чудно как Папагала е издържал в американските горещини. Това обаче си е бил негов проблем. За нас е важно, че Боната Генчев, Дани Боримиров и Данчо Лечков го "препарираха" при дузпите. А преди това Стоичков пусна един снаряд покрай ръцете му във вратата, която после се счупи.

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Снимки: Imago

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