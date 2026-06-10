Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

Иранските национали ще напускат терените на Световното първенство при протести срещу режима от граждани на страната, пребиваващи в Северна Америка, предупреди спортният министър Ахмад Донямали, цитиран от Varzesh3. Той добавя, че "ФИФА вече е предупредена" и иранците няма да толерират политически лозунги по време на Мондиал 2026.

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Донямали казва още, че делегацията на Иран е поискала от ФИФА да следи и за флаговете, които се внасят в стадионите. Той подчерта, че феновете трябва да бъдат само с настоящото знаме на Ислямската република, а не със старото, на което са изобразени лъв и слънце. Отборът ще напуска и при такива случаи. Старият флаг на Иран е използван предимно от опозиционни групи, протестиращи срещу режима в страната. Мнозина специалисти по темата смятат, че подобно правилно трудно може да бъде приложено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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Два от трите мача на Иран в груповата фаза, включително в понеделник срещу Нова Зеландия и на 21 юни срещу Белгия, ще бъдат изиграни в Лос Анджелис. В американския мегаполис живеят по-голямата част от два милиона иранци, пребиваващи в Съединените щати. Именно за тях тази платформа дава удобна възможност за протести срещу режима в страната, уточнява ДПА.

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Иран първоначално бе предвидил лагер за отбора в Аризона, но той бе преместен в мексиканския град Тихуана след началото на военния конфликт със САЩ през февруари. Футболистите ще пътуват за Щатите само в дните на мачовете и ще се прибират в Мексико след техния край.

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Снимки: Gettyimages