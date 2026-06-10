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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
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  3. Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

  • 10 юни 2026 | 16:20
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Иранските национали ще напускат терените на Световното първенство при протести срещу режима от граждани на страната, пребиваващи в Северна Америка, предупреди спортният министър Ахмад Донямали, цитиран от Varzesh3. Той добавя, че "ФИФА вече е предупредена" и иранците няма да толерират политически лозунги по време на Мондиал 2026.

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Донямали казва още, че делегацията на Иран е поискала от ФИФА да следи и за флаговете, които се внасят в стадионите. Той подчерта, че феновете трябва да бъдат само с настоящото знаме на Ислямската република, а не със старото, на което са изобразени лъв и слънце. Отборът ще напуска и при такива случаи. Старият флаг на Иран е използван предимно от опозиционни групи, протестиращи срещу режима в страната. Мнозина специалисти по темата смятат, че подобно правилно трудно може да бъде приложено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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Два от трите мача на Иран в груповата фаза, включително в понеделник срещу Нова Зеландия и на 21 юни срещу Белгия, ще бъдат изиграни в Лос Анджелис. В американския мегаполис живеят по-голямата част от два милиона иранци, пребиваващи в Съединените щати. Именно за тях тази платформа дава удобна възможност за протести срещу режима в страната, уточнява ДПА.

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САЩ нанесе пореден удар по иранските национали

Иран първоначално бе предвидил лагер за отбора в Аризона, но той бе преместен в мексиканския град Тихуана след началото на военния конфликт със САЩ през февруари. Футболистите ще пътуват за Щатите само в дните на мачовете и ще се прибират в Мексико след техния край.

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Снимки: Gettyimages

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