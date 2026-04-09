Лудогорец и Черно море играят при 0:0 един срещу друг в мач от efbet Лига. Двубоят ще започне в 18:00 часа на стадион "Хювефарма Арена". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Георги Кабаков.

Лудогорец заема второто място в класирането на efbet Лига с 59 точки след изиграни 28 мача. "Орлите" имат впечатляваща голова разлика с 57 отбелязани и само 19 допуснати гола. От своя страна, Черно море се намира на шеста позиция с 43 точки от същия брой изиграни срещи. "Моряците" са реализирали 33 гола и са допуснали 22 в своята врата. Лудогорец изостава на 7 точки от Левски, като в последния кръг тимът скъси разликата с 2 точки след грешната стъпка на "сините" в Добрич.

ЛУДОГОРЕЦ 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 27. Ногейра, 26. Калоч, 23. Дуарте, 18. Чочев, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 4. Стефанов, 2. Панов, 15. Мартин, 24. Телеш, 10. Чандъров, 71. Панайотов, 23. Тонее, 77. Сидней, 9. Солер