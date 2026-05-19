Световна музикална звезда ще открие финала за Купата

Българската професионална футболна лига обяви, че специален музикален гост на финалната среща за Sesame Купа на България ще бъде световноизвестният Роб Мъни - вокалистът и разпознаваемото лице на легендарната група C-Block, чиито хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света.

Преди първия съдийски сигнал на двубоя между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА на 20 май от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни, белязали цяло поколение - сред които "So Strung Out", "Keep Moving" и "Time Is Tickin' Away".

Роб Мъни е артист с дългогодишна международна кариера, който и до днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block - един от проектите, оформили звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те.

Със своя характерен глас, автентично присъствие и енергичен сценичен стил той изгражда мост между поколенията - както за феновете, които порастнаха с тази музика, така и за по-младата публика, която открива звученето на онази епоха.