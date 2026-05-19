Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 май 2026 | 19:06
  • 784
  • 0

Първа осмица:

Лудогорец - Академик (Пд) 2:3
0:1 Антоан Добрев (9')
1:1 Ахмет Манаф (25')
1:2 Кристиян Митрушев (45')
2:2 Даниел Тодоров (49')
2:3 Томи Хаджиев (86') 

Левски - Славия 1:1
1:0 Мариян Йовов (6')
1:1 Георги Димитров (39')

Локомотив (Пд) - ЦСКА 0:2
0:1 Георги Киров (6')
0:2 Калоян Бочев (65')

Септември - Етър 6:0
1:0 Теодор Доцев (19')
2:0 Теодор Доцев (27')
3:0 Даниел Капитански (34')
4:0 Георги Цепов (74')
5:0 Мартин Керчев (86')
6:0 Антони Александров (90')

Втора осмица:

Арда - Ботев (Враца) 3:3
1:0 Доанай Аптикадир (8')
2:0 Ефе Юсеин (18')
2:1 Берен Мюмюн (27') аг
2:2 Антонио Ваньов (49')
3:2 Ефе Юсеин (68')
3:3 Виктор Тодоров (73')

Национал - Черно море 3:1
0:1 Денислав Димов (44')
1:1 Кристиян Колев (63')
2:1 Алекс Ахмедов (72')
3:1 Даниел Иванов (90')

Пирин - Дунав 3:0
1:0 Манол Данчев (31')
2:0 Манол Данчев (35')
3:0 Иван Георгиев (44')

Пловдив 2015 - Ботев (Пд) 0:3
0:1 Галин Илми (9')
0:2 Георги Костадинов (61') аг
0:3 Даниел Тосев (81')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Молдова без опитните срещу България, викнаха юноша на Барселона

Молдова без опитните срещу България, викнаха юноша на Барселона

  • 19 май 2026 | 17:05
  • 820
  • 0
Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

  • 19 май 2026 | 17:03
  • 553
  • 0
Спартак (Вн) призова феновете за подкрепа: Нека направим всичко, което зависи от нас, а после да става каквото е писано

Спартак (Вн) призова феновете за подкрепа: Нека направим всичко, което зависи от нас, а после да става каквото е писано

  • 19 май 2026 | 17:02
  • 791
  • 2
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7568
  • 8
Наско Сираков връчи специални плакети и увеличи шампионската премия на футболистите

Наско Сираков връчи специални плакети и увеличи шампионската премия на футболистите

  • 19 май 2026 | 16:39
  • 2187
  • 7
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10581
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37353
  • 103
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7568
  • 8
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10581
  • 36
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8596
  • 11
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 22216
  • 13
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 22813
  • 21