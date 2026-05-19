Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Лудогорец - Академик (Пд) 2:3
0:1 Антоан Добрев (9')
1:1 Ахмет Манаф (25')
1:2 Кристиян Митрушев (45')
2:2 Даниел Тодоров (49')
2:3 Томи Хаджиев (86')
Левски - Славия 1:1
1:0 Мариян Йовов (6')
1:1 Георги Димитров (39')
Локомотив (Пд) - ЦСКА 0:2
0:1 Георги Киров (6')
0:2 Калоян Бочев (65')
Септември - Етър 6:0
1:0 Теодор Доцев (19')
2:0 Теодор Доцев (27')
3:0 Даниел Капитански (34')
4:0 Георги Цепов (74')
5:0 Мартин Керчев (86')
6:0 Антони Александров (90')
Втора осмица:
Арда - Ботев (Враца) 3:3
1:0 Доанай Аптикадир (8')
2:0 Ефе Юсеин (18')
2:1 Берен Мюмюн (27') аг
2:2 Антонио Ваньов (49')
3:2 Ефе Юсеин (68')
3:3 Виктор Тодоров (73')
Национал - Черно море 3:1
0:1 Денислав Димов (44')
1:1 Кристиян Колев (63')
2:1 Алекс Ахмедов (72')
3:1 Даниел Иванов (90')
Пирин - Дунав 3:0
1:0 Манол Данчев (31')
2:0 Манол Данчев (35')
3:0 Иван Георгиев (44')
Пловдив 2015 - Ботев (Пд) 0:3
0:1 Галин Илми (9')
0:2 Георги Костадинов (61') аг
0:3 Даниел Тосев (81')