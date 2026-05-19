Смениха часа на Славия - Монтана

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз смени началния час на срещата между Славия и Монтана от последния 37-ми кръг на efbet Лига в групата с отборите, борещи се за спасение. Както е известно, последните мачове трябва да бъдат по едно и също време, но тъй като резултатът в "Овча купел" няма да повлияе на класирането, то двубоят проведе в различен от този на останалите мачове час.

Както е известно, тимът на Ратко Достанич отдавна си гарантира оставането в елита, докато за монтанци вече е ясно, че през следващия сезон ще бъдат част от Втора лига.

"По искане на Нова Броудкастинг груп и предвид факта, че изходът от срещата не може да окаже влияние на крайното класиране, срещата от XXXVII-ми кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Славия“ Сф и ПФК „Монтана 1921“ Монт, ще се играе на 22.05/петък/2026 г от 20.30 часа, вместо от 18.00 часа", написаха от БФС.