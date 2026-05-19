Феновете на Локомотив (Пд) приближават заветната цел за финала

  • 19 май 2026 | 18:52
Феновете на Локомотив (Пловдив) приближават заветната цел от 10 000 закупени билети за предстоящия финал за Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Битката за трофея е в сряда (20 май) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Ето какво написаха от "Фенклуб Локомотив Пловдив":

"Над 9000 локомотивци!

Приятели, ден преди финала черно-бялата вълна не спира да расте и всички очаквания са в часовете до мача да достигнем заветните 10 000 локомотивци! Еуфорията вече се усеща навсякъде!

Днес касите на Лаута ще работят със стандартно работно време до 19:00 ч., а утре до 14:30.

Един за всички, всички за Локомотив!"

