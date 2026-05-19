Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:

Левски - Черно море 3:0 
1:0 Денис Милетиев (45'+2)
2:0 Георги Камбитов (79') д
3:0 Андрей Нешев (82')

ЦСКА 1948 - Лудогорец 0:4
0:1 Васил Иванов (24')
0:2 Преслав Стойков (39')
0:3 Ястиян Георгиев (84')
0:4 Веселин Атанасов (90'+2) д

Ботев (Пд) - Септември 1:1
0:1 Александър Сираков (52')
1:1 Мартин Кузманов (71') аг

Славия - Локомотив (Пд) 2:1
1:0 Калоян Симеонов (4')
2:0 Деан Йорданов (86')
2:1 Стилян Лазаров (90')

Втора осмица:

Хебър - Фратрия 9:0
1:0 Кристиян Божилов (3')
2:0 Илиян Георгиев (6')
3:0 Цветан Шиков (18')
4:0 Анастас Георгиев (35')
5:0 Емил Кузев (38')
6:0 Алекс Хавальов (54')
7:0 Илиян Георгиев (57')
8:0 Илиян Георгиев (68')
9:0 Кристиян Божилов (88')

Пирин - Спартак (Плевен) 5:1
1:0 Кирил Пецев (39')
2:0 Кирил Пецев (41')
3:0 Мартин Забунов (51')
4:0 Александър Георгиев (54')
4:1 Цветомир Конов (75')
5:1 Георги Каракостов (80')

ЦСКА - Етър 1:1
1:0 Стивън Матеев (84')
1:1 Петър Петров (87')

Национал - Арда 1:0
1:0 Константин Михайлов (61')

