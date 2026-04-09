Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски и Арда (Кърджали) ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Битката ще започне в 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов.

Левски доминира в класирането на efbet Лига, заемайки първото място с 66 точки след 28 изиграни мача. "Сините" имат отлична голова разлика с 62 отбелязани и само 21 допуснати гола, което показва както силно нападение, така и стабилна защита. В последния кръг обаче футболистите на Хулио Веласкес допуснаха шокиращо равенство в Добрич.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

От своя страна, Арда (Кърджали) се намира на седмата позиция с 41 точки от същия брой мачове, като тимът от Кърджали има 32 отбелязани и 26 допуснати гола. Разликата от 25 точки между двата отбора ясно показва превъзходството на Левски през настоящия сезон. В последния кръг Арда победи трудно Монтана в Кърджали.

Арда попари Монтана в сетния миг и загря за "Герена"

Футболистите на Хулио Веласкес трябва на всяка цена да се съвземат от неприятния резултат срещу Добружда и да покажат както по-добра игра, така и да стигнат до трите точки, ако искат да държат на дистанция, намиращия се във все по-силна форма тим на Лудогорец, който приема Черно море.

Това обаче едва ли ще стане лесно, тъй като Арда е в отлична серия от три поредни победи, в които футболистите от Кърджали са забили цели осем попадения.

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Наставникът на домакините Хулио Веласкес ще трябва да се справя без доста от основните си футболисти. Мустафа Сангаре продължава да лекува контузия, а аут поради натрупани картони са Кристиан Димитров и Майкон. Бразилецът дори ще пропусне и дербито с ЦСКА.

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

В първия двубой за сезона Левски се наложи категорично с 3:0 като гост в Кърджали.

