  • 9 апр 2026 | 08:00
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда
Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

Левски и Арда (Кърджали) ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Битката ще започне в 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов.

Левски доминира в класирането на efbet Лига, заемайки първото място с 66 точки след 28 изиграни мача. "Сините" имат отлична голова разлика с 62 отбелязани и само 21 допуснати гола, което показва както силно нападение, така и стабилна защита. В последния кръг обаче футболистите на Хулио Веласкес допуснаха шокиращо равенство в Добрич.

От своя страна, Арда (Кърджали) се намира на седмата позиция с 41 точки от същия брой мачове, като тимът от Кърджали има 32 отбелязани и 26 допуснати гола. Разликата от 25 точки между двата отбора ясно показва превъзходството на Левски през настоящия сезон. В последния кръг Арда победи трудно Монтана в Кърджали.

Футболистите на Хулио Веласкес трябва на всяка цена да се съвземат от неприятния резултат срещу Добружда и да покажат както по-добра игра, така и да стигнат до трите точки, ако искат да държат на дистанция, намиращия се във все по-силна форма тим на Лудогорец, който приема Черно море.

Това обаче едва ли ще стане лесно, тъй като Арда е в отлична серия от три поредни победи, в които футболистите от Кърджали са забили цели осем попадения.

Наставникът на домакините Хулио Веласкес ще трябва да се справя без доста от основните си футболисти. Мустафа Сангаре продължава да лекува контузия, а аут поради натрупани картони са Кристиан Димитров и Майкон. Бразилецът дори ще пропусне и дербито с ЦСКА.

В първия двубой за сезона Левски се наложи категорично с 3:0 като гост в Кърджали.

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Радослав Гидженов
Начало: 20:30 часа

