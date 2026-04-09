Левски сменя емблематичния син екип

Днес Левски ще играе не със сини, а с черни фланелки при домакинството си на Арда от 29-ия кръг на efbet Лига. Така тимът от "Герена" ще почете една от най-големите си легенди - Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 31 март.

"През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане!", гласи официалното съобщение на Левски.