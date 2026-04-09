Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
Слушай на живо: Левски - Арда (Кърджали)

Днес Левски ще играе не със сини, а с черни фланелки при домакинството си на Арда от 29-ия кръг на efbet Лига. Така тимът от "Герена" ще почете една от най-големите си легенди - Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 31 март.

"През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане!", гласи официалното съобщение на Левски.

Още от БГ Футбол

Косич поиска Ботев във втората четворка, поздрави Наумов

Косич поиска Ботев във втората четворка, поздрави Наумов

  • 8 апр 2026 | 22:59
  • 3421
  • 1
Каталин Иту :Искам да благодаря на отбора, който винаги е зад мен

Каталин Иту :Искам да благодаря на отбора, който винаги е зад мен

  • 8 апр 2026 | 22:59
  • 1529
  • 0
Балтанов: Играчите дадоха всичко! В последната минута пропуснахме да спечелим

Балтанов: Играчите дадоха всичко! В последната минута пропуснахме да спечелим

  • 8 апр 2026 | 22:50
  • 1904
  • 1
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

  • 8 апр 2026 | 22:32
  • 50421
  • 93
Националите до 15 години разгромиха Малта

Националите до 15 години разгромиха Малта

  • 8 апр 2026 | 21:53
  • 1315
  • 1
Черно море с кадрови проблеми преди гостуването в Разград

Черно море с кадрови проблеми преди гостуването в Разград

  • 8 апр 2026 | 21:50
  • 1340
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 611
  • 0
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 7190
  • 27
Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 3035
  • 4
В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

  • 9 апр 2026 | 07:00
  • 2974
  • 1
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 2593
  • 9