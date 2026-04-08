Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Левски обяви, че организира “Синя фиеста” преди домакинския двубой с Арда. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртък (9 април) от 20:30 часа, а от 18:00 феновете ще могат да се насладят на забавни игри и да се снимат с талисмана на клуба. Специален гост на събитието ще бъде контузеният Мустафа Сангаре, който ще раздава автографи и снимки.

Ето кога се очаква Сангаре да се завърне на терена

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Битката в Първа лига продължава, а "Левски" се нуждае повече отвсякога от вашата подкрепа. Следващият тест е срещу "Арда" в четвъртък от 20:30 часа. Елате да загреем заедно за срещата със "Синя Фиеста" от 18:00 ч.

Подготвили сме нещо, което ще ви хареса. Може да липсва много на терена, но пък ще зарадва всички вас със снимки и автографи - Мустафа Сангаре. Нападателят ще ви очаква пред Сектор "А" от 18:45 до 19:45.

На "Синя фиеста" можете да откриете също така:

Зона на Palms Bet

Зона на „Мистър Пица"

Зона на чипсове "Лоренц"

В тях ще ви очакват много предизвикателства, забавления и примамливи награди, подготвени специално от нашите партньори.

В къта за храна пък ще можете да се насладите на:

Най-хубавата пица, осигурена от "Бест Пица"

Разбира се, какво би бил "син" празник без Лъвски. Освен с него, ще можете да се снимате и с портретни рамки на любими "сини" футболисти.

Билетите са в продажба – стадион „Георги Аспарухов“ ви зове. Нека всички заедно, като юмрук, спечелим и тази битка.

