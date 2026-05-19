Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

Председателят на Спартак Варна - Алекс Илиев, се обърна към феновете на "соколите" преди решаващите мачове от последния кръг на първенството. В момента варненският тим е първият тим под чертата и се нуждае от задължителна победа над Локо София и грешна стъпка на Берое срещу Ботев във Враца.

Ето какво каза Алекс Илиев:

"Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Ясно е, че много спорни ситуации, много наши грешки и самата психологическа тежест да носиш емблемата на Спартак в подобен момент ни поставиха в ситуацията "всичко или нищо". И не е тайна, че сега не всичко зависи само от нас.

Въпреки това ви моля да си спомните нашите корени като публика и как този отбор трябва да бъде подкрепян и в добро, и в зло. Сетете се как в началото на сезона дори не се знаеше дали този клуб изобщо ще съществува и дали ще избута и един кръг.

Сетете се колко пъти сме били поставяни в подобни ситуации и че за нас страданието никога не е било нещо ново. Но точно в такива моменти най-силно се вижда какво означава да бъдеш спартаклия.

Моля ви - нека преминем през този момент обединени. Нека вярваме и наистина, ама наистина, да дадем сили на нашите футболисти. Нека направим всичко, което зависи от нас, на 100%, а после да става каквото е писано.

Нашата съдба в момента е освен в нашите, но и в ръцете на Господ. Стигнахме твърде далеч в ситуацията, в която бяхме поставени, за да се предадем накрая. Петък ще бъде инфарктен мач, и не само нашият, но аз все още вярвам, че ние ще останем.

Спартак Варна не е просто клуб. Спартак Варна е начин на живот - независимо къде, независимо кога.

Призовавам ви всички - бъдете на стадиона на 22.05 от 18:00 ч. и подкрепете отбора от сърце и душа.

Само Спартак Варна!", написа Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto