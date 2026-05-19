Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

  • 19 май 2026 | 18:55
  • 834
  • 1

Председателят на Спартак Варна - Алекс Илиев, се обърна към феновете на "соколите" преди решаващите мачове от последния кръг на първенството. В момента варненският тим е първият тим под чертата и се нуждае от задължителна победа над Локо София и грешна стъпка на Берое срещу Ботев във Враца.

Ето какво каза Алекс Илиев:

"Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Ясно е, че много спорни ситуации, много наши грешки и самата психологическа тежест да носиш емблемата на Спартак в подобен момент ни поставиха в ситуацията "всичко или нищо". И не е тайна, че сега не всичко зависи само от нас.

Въпреки това ви моля да си спомните нашите корени като публика и как този отбор трябва да бъде подкрепян и в добро, и в зло. Сетете се как в началото на сезона дори не се знаеше дали този клуб изобщо ще съществува и дали ще избута и един кръг.

Сетете се колко пъти сме били поставяни в подобни ситуации и че за нас страданието никога не е било нещо ново. Но точно в такива моменти най-силно се вижда какво означава да бъдеш спартаклия.

Моля ви - нека преминем през този момент обединени. Нека вярваме и наистина, ама наистина, да дадем сили на нашите футболисти. Нека направим всичко, което зависи от нас, на 100%, а после да става каквото е писано.

Нашата съдба в момента е освен в нашите, но и в ръцете на Господ. Стигнахме твърде далеч в ситуацията, в която бяхме поставени, за да се предадем накрая. Петък ще бъде инфарктен мач, и не само нашият, но аз все още вярвам, че ние ще останем.

Спартак Варна не е просто клуб. Спартак Варна е начин на живот - независимо къде, независимо кога.

Призовавам ви всички - бъдете на стадиона на 22.05 от 18:00 ч. и подкрепете отбора от сърце и душа.

Само Спартак Варна!", написа Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Молдова без опитните срещу България, викнаха юноша на Барселона

Молдова без опитните срещу България, викнаха юноша на Барселона

  • 19 май 2026 | 17:05
  • 820
  • 0
Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

  • 19 май 2026 | 17:03
  • 553
  • 0
Спартак (Вн) призова феновете за подкрепа: Нека направим всичко, което зависи от нас, а после да става каквото е писано

Спартак (Вн) призова феновете за подкрепа: Нека направим всичко, което зависи от нас, а после да става каквото е писано

  • 19 май 2026 | 17:02
  • 791
  • 2
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7564
  • 8
Наско Сираков връчи специални плакети и увеличи шампионската премия на футболистите

Наско Сираков връчи специални плакети и увеличи шампионската премия на футболистите

  • 19 май 2026 | 16:39
  • 2186
  • 7
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10576
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37347
  • 103
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7564
  • 8
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10576
  • 36
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8594
  • 11
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 22213
  • 13
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 22811
  • 21