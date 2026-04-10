В Бенфика не мислят за уволнение на Моуриньо

  • 10 апр 2026 | 04:26
„Бракът“ на Жозе Моуриньо с Бенфика се оказа катастрофа този сезон. Известният треньор се предаде в понеделник и в битката за последния трофей за сезона. След равенството 1:1 с Каса Пиа, отборът изостава на 7 точки от лидера Порто при оставащи 6 кръга и той смята, че вече не може да спечели титлата.

„Битката за първото място приключи. За да се опитаме да завършим на първо място, трябваше да спечелим. Загубихме две точки, но и шанса да се борим за първото място. А съдбата ни по отношение на второто място вече не е в наши ръце“, каза той на пресконференция. Реакцията на клуба?

Бенфика развя бялото знаме
Въпреки това президентът Мануел Руи Коща твърди, че уволнението на треньора не стои на дневен ред. „Моуриньо има договор за още една година, това не е актуален проблем. Във всеки случай, ние сме съгласни“, заяви бившият португалски национал пред журналисти от вестник "A Bola".

Какво следва? „Специалния“ намекна, че ще бъде безмилостен: „В момента има определени играчи, които вече не искам да виждам на терена. Просто не искам повече да играят.

Обсъдихме тактическите промени, които трябваше да бъдат направени, и се опитах да ги накарам да разберат... защото някои понякога изглеждат откъснати от реалността, сякаш не живеят от футбола“, коментира той.

Заключението: „В отбора има определени профили, които, независимо от заплатата или титлите, са жадни за победа, а други, които изглежда приемат живота на шега. Това ме натъжава. Те не са лоши хора, нито лоши професионалисти, но им липсва силно характер“.

Гласнер: Блестящо представяне

Гласнер: Блестящо представяне

  • 10 апр 2026 | 03:24
  • 374
  • 0
Ваноли: Един гол можеше да промени мача

Ваноли: Един гол можеше да промени мача

  • 10 апр 2026 | 02:54
  • 369
  • 0
Италиано: Платихме за грешките си

Италиано: Платихме за грешките си

  • 10 апр 2026 | 02:30
  • 376
  • 0
Емери: Добър резултат, но има и реванш

Емери: Добър резултат, но има и реванш

  • 10 апр 2026 | 01:59
  • 430
  • 1
Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Алиу Сисе смени Либия с Ангола

  • 10 апр 2026 | 01:25
  • 415
  • 0
Анди Робъртсън обяви голяма новина

Анди Робъртсън обяви голяма новина

  • 10 апр 2026 | 00:39
  • 1488
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 131952
  • 532
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 90046
  • 239
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 14010
  • 15
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 33373
  • 32
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 13020
  • 8
Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

  • 9 апр 2026 | 23:55
  • 9509
  • 1