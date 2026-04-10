В Бенфика не мислят за уволнение на Моуриньо

„Бракът“ на Жозе Моуриньо с Бенфика се оказа катастрофа този сезон. Известният треньор се предаде в понеделник и в битката за последния трофей за сезона. След равенството 1:1 с Каса Пиа, отборът изостава на 7 точки от лидера Порто при оставащи 6 кръга и той смята, че вече не може да спечели титлата.

„Битката за първото място приключи. За да се опитаме да завършим на първо място, трябваше да спечелим. Загубихме две точки, но и шанса да се борим за първото място. А съдбата ни по отношение на второто място вече не е в наши ръце“, каза той на пресконференция. Реакцията на клуба?

Бенфика развя бялото знаме

Въпреки това президентът Мануел Руи Коща твърди, че уволнението на треньора не стои на дневен ред. „Моуриньо има договор за още една година, това не е актуален проблем. Във всеки случай, ние сме съгласни“, заяви бившият португалски национал пред журналисти от вестник "A Bola".

Какво следва? „Специалния“ намекна, че ще бъде безмилостен: „В момента има определени играчи, които вече не искам да виждам на терена. Просто не искам повече да играят.

Обсъдихме тактическите промени, които трябваше да бъдат направени, и се опитах да ги накарам да разберат... защото някои понякога изглеждат откъснати от реалността, сякаш не живеят от футбола“, коментира той.

Заключението: „В отбора има определени профили, които, независимо от заплатата или титлите, са жадни за победа, а други, които изглежда приемат живота на шега. Това ме натъжава. Те не са лоши хора, нито лоши професионалисти, но им липсва силно характер“.