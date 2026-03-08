Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

Порто направи важна крачка към спечелването на титлата, след като направи равенство 2:2 с Бенфика във вечното дерби на португалския футбол.

Виктор Фрохолд (10’) и Оскар Пиетужевски (40’) дадоха аванс на гостите, а равенството на “Луж” донесоха попаденията на Андреас Шелдерюп (69’) и Леандро Барейро (88’).

След 25 изиграни мача в Лига Португал “драконите” имат аванс от 7 точки пред “орлите”, които са трети, и трябва истинско чудо, за да може столичният гранд да се изкачи до върха в оставащите девет срещи до края на сезона.

Освен това Порто запази аванса си от 4 пункта пред шампиона Спортинг (Лисабон), който вчера изпусна победата в последните секунди срещу Брага. По този начин момчетата на Франческо Фариоли продължават да правят страхотен сезон, в който допуснаха само една загуба в шампионата до този момент и реално все още имат шанс за требъл, ако настъпят газта много сериозно в Лига Европа и Купата на Португалия.

Така разочарованието за Жозе Моуриньо в първия му сезон обратно в Португалия е огромно, тъй като Специалния се очертава да се провали буквално на всички фронтове. Той изпълни план минимум и класира отбора в една наглед невъзможна ситуация за директните елиминации в Шампионската лига.

Там обаче отпадна още на първото стъпало след две загуби от Реал Мадрид и то при невиждан от години расистки скандал.

Междувременно Специалния не успя да победи нито веднъж Порто в трите срещи, които изведе Бенфика.

Есенното дерби завърши при нулево равенство, а след това дойде горчиво отпадане от турнира за Купата на Португалия.

Бенфика също така се провали и на четвъртия фронт, на който се бореше - Купата на Лигата. Там бе допуснато поражение от Брага в 1/2-финалите.

Реално първите възможности в мача дойдоха за домакините, след като те спечелиха ъглов удар след по-малко от 60 секунди игра, а в 8-ата минута Павлидис изпробва рефлексите на стража на съперника Диого Коща.

“Драконите” от своя страна въобще не се церемоняха и вкараха гол още при първата си реална голова опасност. Фрохолд бе на правилното място, за да овладее топката в наказателното поле и да остави безпомощен Анатолий Трубин.

ELE não desiste. Victor Froholdt fez o 1.º em Lisboa 💪

Това развитие на събитията отприщи яростта на “орлите”, които буквално полетяха към съперниковата врата и в следващия четвърт час стигнаха до цели три корнера.

Порто обаче продължи да прави по-малко ситуации, но да вкарва голове и направи много сериозна крачка към победата пет минути преди почивката. Тогава Пиетужевски завърши индивидуална акция с красив удар, който попадна в долния ляв ъгъл и за втори път остави безпомощен Трубин.

През втората част Бенфика продължи да доминира, но реалните голови положения липсваха дълго време. Това се промени чак в средата на полувремето, когато настъпателните действия дадоха резултат и домакините намалиха изоставането си. Първо Доди Лукебакио удари греда, но при добавката на Шелдерюп нямаше прошка и надеждите за обрат на “Луж” се завърнаха.

Само четири минути по-късно Лукебакио бе много близо и до изравняването, но в последния момент преди топката да премине голлинията играч в син спортен екип изчисти.

В 80-ата минута сценарият се повтори и бранител застана на пътя на удара на Лукебакио.

Все пак около минута преди края на редовното време дойде и драматичната развръзка, която хвърли “Луж” във върховна радост. Франьо Иванович центрира, а в пеналтерията резервата Барейро успя да прати топката в долния ляв ъгъл, за да направи развръзката на двубоя изключително драматична.

Въпреки това имаше време и за още драматични моменти и в добавеното време страстите се нажежиха. Отаменди наруши правилата и получи червен картон, което вбеси Жозе Моуриньо и главният съдия показа директен червен картон на Специалния.

До края домакините не се пропукаха и с човек по-малко, както и далеч от треньора си запазиха точката, която дава известни илюзорни шансове, че все още не е загубена последната надежда за смислен край на сезона.