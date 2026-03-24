Отаменди не разкрива плановете за бъдещето си

Николас Отаменди не пожела да разкрие плановете си за лятото, но и не затвори вратите за Ривър Плейт, който проявява интерес към него. Капитанът на Бенфика, повикан от Лионел Скалони за приятелските мачове на Аржентина срещу Мавритания и Замбия на 27 и 31 март на „Бомбонера“, беше попитан след пристигането си в Буенос Айрес за бъдещето си – договорът му с „орлите“ изтича през юни.

Той вече беше обявил сбогом с националния отбор и след това коментира решението, което ще трябва да вземе. „Не искам да казвам нищо повече“, започна той, преди да говори за новия треньор на Ривър Плейт, Едуардо Куде, който го иска в клуба.

„Веднъж бях с Ел Чачо [Куде] и нищо повече. Имам договор с Бенфика до юни и нямам нищо друго“, уточни той.

Журналистката от ESPN Аржентина го попита дали вратите на Ривър Плейт могат да се отворят след края на връзката му с Бенфика.

„Ще видим“, отговори той загадъчно.

Бенфика има интерес да продължи с Отаменди, въпреки че е наясно, че ситуацията сега е различна. 38-годишният централен защитник ще проучи други възможности – и сега, когато националният отбор вече няма да е приоритет след Световното първенство, евентуални покани от други места, по-специално Саудитска Арабия, ще имат друга тежест.

