Млад бранител може да напусне Бенфика в посока Бундеслигата

Защитникът на Бенфика Антонио Силва може да напусне Бенфика в най-скоро време. Футболистът към момента е на подготовка с Португалия в Мексико за заключителните контроли на "мореплавателите" за Мондиал 2026, като след края на Световните футболни финали в Северна Америка, той ще влезе в последната година от договора си, който изтича през лятото на 2027 г.

Според журналиста Флориан Плетенберг от Sky Sport към бранителя има интерес от няколко клуба от германската Бундеслига, а цената на евентуалната сделка би била между 15 и 25 млн евро.

🚨🆕 António #Silva could move in the summer, although SL Benfica want to extend his contract beyond 2027.



The market is being explored, and there is also concrete interest from Bundesliga clubs.



Estimated price valuation: around €15-25 million. @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/llGIGQmA5x — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2026

Междувременно Бенфика се опитва да поднови договора на Антонио Силва, но процесът не е лесен, въпреки уверенията на клубния президент Руи Коща , който до скоро твърдеше, че преговорите между двете страни вече са на масата.

Засега пълният фокус на 22-годишния младок е да завърши добре сезона в Бенфика и да си осигури място в състава на Роберто Мартинес за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, така че няма да вземе решение поне до лятото. Подновяването на договора с „орлите“ не е изключено, но клубът от Лисабон ще трябва да удовлетвори финансовите претенции на централния защитник, за да може това да стане реалност.

Тази новина идва и в момент, когато подновяването на договора на Николас Отаменди се усложнява, като аржентинецът потвърди сбогуването си с националния отбор на Световното първенство и остави отворена възможността да се завърне в родината си, за да подсили Ривър Плейт.