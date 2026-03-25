Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  Млад бранител може да напусне Бенфика в посока Бундеслигата

  • 25 март 2026 | 04:15
  • 100
  • 0
Защитникът на Бенфика Антонио Силва може да напусне Бенфика в най-скоро време. Футболистът към момента е на подготовка с Португалия в Мексико за заключителните контроли на "мореплавателите" за Мондиал 2026, като след края на Световните футболни финали в Северна Америка, той ще влезе в последната година от договора си, който изтича през лятото на 2027 г.

Според журналиста Флориан Плетенберг от Sky Sport към бранителя има интерес от няколко клуба от германската Бундеслига, а цената на евентуалната сделка би била между 15 и 25 млн евро.

Междувременно Бенфика се опитва да поднови договора на Антонио Силва, но процесът не е лесен, въпреки уверенията на клубния президент Руи Коща , който до скоро твърдеше, че преговорите между двете страни вече са на масата.

Засега пълният фокус на 22-годишния младок е да завърши добре сезона в Бенфика и да си осигури място в състава на Роберто Мартинес за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, така че няма да вземе решение поне до лятото. Подновяването на договора с „орлите“ не е изключено, но клубът от Лисабон ще трябва да удовлетвори финансовите претенции на централния защитник, за да може това да стане реалност.

Тази новина идва и в момент, когато подновяването на договора на Николас Отаменди се усложнява, като аржентинецът потвърди сбогуването си с националния отбор на Световното първенство и остави отворена възможността да се завърне в родината си, за да подсили Ривър Плейт.

Следвай ни:

