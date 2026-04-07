Бенфика развя бялото знаме

Бенфика се провали при гостуването си на намиращия се в зоната на изпадащите Каса Пиа и окончателно отпадна от битката за титлата в Португалия. Отборът на Жозе Моуриньо стигна само до 1:1 срещу непретенциозния си съперник и изостава на 7 точки от водача в класирането Порто.

"Орлите" от Лисабон владееха топката в почти 80% от игровото време и отправиха 18 удара към вратата на домакините, но сами 3 от тях бяха точни.

До почивката предимството на Бенфика беше само териториално, а атаките на тима не водеха до голови ситуации пред вратата, пазена от Патрик Секейра.

В 68-ата минута Андреас Шелдерюп намери на отлична позиция Ричард Риос и колумбийският халф се разписа отблизо с глава, давайки аванс на Бенфика.

Гостите помислиха, че този гол ще им е достатъчен, но грешаха. В 78-ата минута щастлив рикошет прати топката на крака на на Рафаел Брито и неговият изстрел не остави шансове на Анатолий Трубин.

До края на сезона в Лига Португал остават само 6 кръга, а за титлата ще спорят Порто и Спортинг (Лисабон). Този уикенд "драконите" сгрешиха у дома срещу Фамаликао (2:2), а Спортинг надви с 4:2 Санта Клара и се доближи на 5 точки от върха, като има и мач по-малко.

Снимки: Imago