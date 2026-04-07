Бесният Моуриньо: В Бенфика има футболисти, които живуркат на гърба на другите

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира равенството срещу Каса Пиа (1:1), като не спести критиките си по адрес на своя тим, който на практика остана без шансове да преследва титлата.

„Ние загубихме не два точки, а последните възможности, които имахме да се борим за титлата, и престанахме да зависим от себе си за второто място. Не ми хареса първото полувреме. На почивката говорихме какво трябва да променим тактически и се опитах да ги накарам да разберат... защото има някои, които понякога изглежда, че не ядат футбол, не дишат футбол, изглежда, че понякога забравят реалностите... Направих им малко математика. Ако не спечелим този мач, трудната, но възможна борба за титлата щеше да приключи и щяхме да престанем да зависим от себе си за второто място, това беше залогът", коментира ядосаният Моуриньо.

Бенфика развя бялото знаме

„Подобрихме се много през второто полувреме, създадохме много възможности. Имахме 75 или 80 процента притежание на топката - нещо абсурдно. След като водехме с 1:0, съм съгласен, че имаше разсеяност. Нямаше я тази енергия, този глад за игра. Бих казал, че за да останем на трето място, можем дори да загубим всички мачове, или почти. За някой, който играе за всичко, това е ситуация (с гола - б.р.), която не може да се случи", изтъкна Специалния.

„Очевидно играхме достатъчно добре, за да спечелим мача, но понякога има мачове като този, срещу отбори, които казват, че искат да спечелят, но не искат, искат равенство. Не осъждам това. Осъждам съдията, който го позволява, господинът, който дава шест минути добавено време в мач като този, но не и противника, който играе с цел да не изпадне, с глад за още една точка. Дълбоко съм разочарован. Съдията нямаше влияние върху резултата, но имаше голямо влияние върху един слаб мач. Бенфика беше слаб през първото полувреме, по отношение на отношението си, подобри се след това на всички нива, но после мачът и в кавички първенството завършват с разсеяна ситуация, която не можеш да си позволиш, когато водиш с 1:0", продължи тирадата си Моуриньо.

„Има много фактори и ще ги забравя едва когато сезонът приключи. Бенфика изисква да мислим за мачовете и за това първенство, но има много фактори, които повлияха на това първенство, няма да избягаме от тази истина. Външни за нас фактори, които имаха огромно влияние върху това първенство. Без да сме изпитвали досега тъгата от загубата, имаме много равенства, много от тях с външни влияния. Някои от футболистите, които независимо от банковата сметка и титлите, имат глад, а други изглежда живеят този живот леко. Това ме натъжава. Те не са лоши хора, лоши професионалисти, но им липсва истинският характер", обясни наставникът на "орлите".

„През второто полувреме имаше амбиция срещу отбор, който се защитаваше, хвърляше се на земята, губеше време, а съдията го позволяваше... беше трудно. Но имаш ситуация, в която не можеш да дадеш и най-малката възможност на противника... феновете са разочаровани, но със сигурност не повече от мен и от хората, които бяха натерена", добави Моуриньо.

Снимки: Imago