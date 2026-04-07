Митко Илиев вече тренира, двама защитници на "смърфовете" под въпрос за дербито

Локомотив Пловдив се готви за предстоящия градски сблъсък с Ботев Пловдив при позитивна атмосфера след минималния успех с 1:0 над Локомотив София в последния кръг. Настроението в състава е приповдигнато и заради постепенното възстановяване на капитана Димитър Илиев, който вече поднови занимания с отбора. Опитният нападател е близо до пълноценно завръщане, но вероятността да бъде използван още в предстоящото дерби остава малка.

37-годишният футболист се възстановява от проблем в коляното, получен при равенството 1:1 срещу Лудогорец през септември. След първоначалното лечение той се завърна в игра през есента, но в началото на годината се наложи хирургическа интервенция, което отложи повторната му поява в официален двубой през 2026-та година.

Защитникът Калоян Костов също напредва във възстановяването си от сериозна травма, но няма да бъде на линия за визитата на „Колежа“. До последно под въпрос ще останат централните бранители Тодор Павлов и Лукас Риан. Младежкият национал пропусна предишния мач заради вирусно заболяване, но се очаква да бъде възстановен навреме. Състоянието на бразилеца ще бъде оценено непосредствено преди срещата.

Добри новини има около Мартин Атанасов, който получи травма в последния двубой, но вече тренира на пълни обороти и вероятно ще бъде на разположение на треньорския щаб. Със сигурност пропуска срещата Ефе Али, който е наказан и няма да може да помогне на своя тим в дербито.