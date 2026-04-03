Косич: Имахме целия късмет на света

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след минималния успех над Локомотив (София) на "Лаута". Наставникът на "смърфовете" призна, че късметът е покрил неговия отбор, въпреки че столичани играха с човек по-малко почти цяло второ полувреме.

"Много труден мач. Локомотив (София) игра добре и нека бъдем честни - имахме целия късмет на света. Не изиграхме най-добрия си мач, но постигнахме целта си. Искахме да бъдем в групата между пето и осмо място. Сладка победа, но трябва да се подобрим много. Днес Локомотив (София) нямаше късмет и може би ние си го заслужихме. Радостни сме, че спечелихме този двубой. В страхотно настроение сме и се готвим за следващия мач.

"Смърфовете" взеха "железничарското" дерби, десетима от Локо (София) дадоха сериозен отпор

Сигурен съм, че дори футболистите ми не знаят защо се получи така. Сами направихме живота си труден. Бяхме с човек повече, но сякаш замръзнахме тогава. Да сме в топ 8 означава много за футболистите. Предстоят ни мачове срещу трудни съперници. През миналия сезон се борихме за спасение и не беше приятно. Щастливи сме, че сега сме в челната осмица. Продължаваме да работим, защото знаем, че късметът няма да бъде с нас всеки път.

Героят за Локо (Пловдив): За нас стана доста по-лесно след червения картон

Няма нужда да подготвям играчите за двубоя с Ботев (Пловдив). Те знаят какво очакват нашите фенове от нас. Атмосферата ще бъде страхотна. Нека по-добрият отбор победи", заяви Косич.

Снимки: Startphoto