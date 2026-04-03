Косич: Имахме целия късмет на света

  3 апр 2026 | 22:09
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след минималния успех над Локомотив (София) на "Лаута". Наставникът на "смърфовете" призна, че късметът е покрил неговия отбор, въпреки че столичани играха с човек по-малко почти цяло второ полувреме.

"Много труден мач. Локомотив (София) игра добре и нека бъдем честни - имахме целия късмет на света. Не изиграхме най-добрия си мач, но постигнахме целта си. Искахме да бъдем в групата между пето и осмо място. Сладка победа, но трябва да се подобрим много. Днес Локомотив (София) нямаше късмет и може би ние си го заслужихме. Радостни сме, че спечелихме този двубой. В страхотно настроение сме и се готвим за следващия мач.

Сигурен съм, че дори футболистите ми не знаят защо се получи така. Сами направихме живота си труден. Бяхме с човек повече, но сякаш замръзнахме тогава. Да сме в топ 8 означава много за футболистите. Предстоят ни мачове срещу трудни съперници. През миналия сезон се борихме за спасение и не беше приятно. Щастливи сме, че сега сме в челната осмица. Продължаваме да работим, защото знаем, че късметът няма да бъде с нас всеки път.

Няма нужда да подготвям играчите за двубоя с Ботев (Пловдив). Те знаят какво очакват нашите фенове от нас. Атмосферата ще бъде страхотна. Нека по-добрият отбор победи", заяви Косич.

Снимки: Startphoto

