  Проблеми за Косич преди дербито с Ботев (Пловдив)

Проблеми за Косич преди дербито с Ботев (Пловдив)

Треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич няма да може да разчита на един от универсалните си бойци за дербито в сряда. Става въпрос за Ефе Али. 23-годишният халф, който може да действа още като централен или краен защитник, получи петия си жълт картон от началото на сезона при успеха с 1:0 над Локомотив (София) и ще бъде наказан за един мач. Юношата на Левски в началото на годината лекуваше травма, но от средата на февруари се завърна в сметките на наставника.

"Смърфовете" взеха "железничарското" дерби, десетима от Локо (София) дадоха сериозен отпор

Словенският специалист се надява, че за сблъсъка с Ботев ще може да разчита на друг дефанзивен играч – Лукас Риан. Бразилецът лекува контузия и пропусна успеха над столичните железничари. В лазарета пък продължават да бъдат капитанът Димитър Илиев и централният защитник Калоян Костов.

