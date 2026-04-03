Героят за Локо (Пловдив): За нас стана доста по-лесно след червения картон

Нападателят на Локомотив (Пловдив) Жоел Цварц, който отбеляза победното попадение срещу Локомотив (София) не скри радостта си след края на срещата. Нидерландецът призна, че за "смърфовете" е станало доста по-лесно след червения картон за столичните "железничари".

"Знаехме, че ще бъде много труден мач. Локо (София) е добър отбор, така че знаехме, че трябва да се борим здраво. Имахме някои проблеми, но бързо успяхме да поправим нещата. За нас стана доста по-лесно след червения картон.

Локо (София) трябваше да се върне назад, не можеше да ни пресира толкова високо. Нещата станаха доста по-добре. Радвам се, че феновете са зад нас в този момент. Предстои ни голямо дерби. Ще бъде труден мач, здрава битка. Гледаме към следващата сряда", каза Цварц.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto