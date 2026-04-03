Героят за Локо (Пловдив): За нас стана доста по-лесно след червения картон

Нападателят на Локомотив (Пловдив) Жоел Цварц, който отбеляза победното попадение срещу Локомотив (София) не скри радостта си след края на срещата. Нидерландецът призна, че за "смърфовете" е станало доста по-лесно след червения картон за столичните "железничари".

"Знаехме, че ще бъде много труден мач. Локо (София) е добър отбор, така че знаехме, че трябва да се борим здраво. Имахме някои проблеми, но бързо успяхме да поправим нещата. За нас стана доста по-лесно след червения картон.

"Смърфовете" взеха "железничарското" дерби, десетима от Локо (София) дадоха сериозен отпор
"Смърфовете" взеха "железничарското" дерби, десетима от Локо (София) дадоха сериозен отпор

Локо (София) трябваше да се върне назад, не можеше да ни пресира толкова високо. Нещата станаха доста по-добре. Радвам се, че феновете са зад нас в този момент. Предстои ни голямо дерби. Ще бъде труден мач, здрава битка. Гледаме към следващата сряда", каза Цварц.

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 4778
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 13845
  • 11
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1367
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1869
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1093
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57732
  • 213
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57732
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211572
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 924
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39503
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1974
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17088
  • 4